L’ex conduttrice de Le Iene ha pubblicato un tenero scatto con il suo barboncino toy, i due sembrano appena usciti da un salone di bellezza e si mostrano sempre più uniti.

Alessia Marcuzzi pubblica un altro scatto con il suo barboncino toy Brownie che si mostra lavato e pulito. Nella foto la conduttrice ironizza sul fatto che entrambi sono andati dal parrucchiere e si mostrano con la chioma fluente e in ordine. L’ex conduttrice de Le Iene è innamoratissima del suo amico a quattro zampe e regala sempre ai follower dei dettagli della loro vita insieme.

Il divertente scatto di Alessia Marcuzzi con Brownie

“Siamo stati dal parrucchiere tutti e due”, così scrive Alessia Marcuzzi nella foto in cui posa felice con il suo barboncino Brownie. Il simpatico scatto li mostra entrambi con la “capigliatura” appena sistemata e ordinata e il web si scatena con i like. Non è la prima volta che la conduttrice pubblica dei momenti carini con il suo cagnolino. Su instagram ha spesso condiviso delle foto molto tenere con tante dediche al suo Brownie. All’inizio, la Marcuzzi si era dichiarata incerta sul prendere con sé un pet ma guardando i teneri occhi del barboncino non ha saputo resistere. Tra i due è stato amore a prima vista e ora sono davvero inseparabili. Ecco il post: