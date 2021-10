La showgirl ha fatto una confessione di un periodo davvero delicato della sua vita a Katia e Davide nella Casa del GF Vip.

Miriana Trevisan è stata protagonista di un racconto shock all’interno del GF Vip. Nella Casa sembra che la showgirl sia stata isolata dalla maggioranza dei coinquilini, salvo da Katia Ricciarelli e Davide Silvestri con cui decide di confidarsi su un evento davvero delicato. Non sono chiare del tutto le dinamiche perchè la gieffina è stata molto riservata sulla questione ma emerso un dettaglio davvero sconcertante.

Miriana Trevisan svela: “Stavo per morire”

In un momento di sconforto nella Casa, Miriana Trevisan racconta un dettaglio shock della sua vita a Katia Ricciarelli e Davide Silvestri con cui ha stretto un legame. La showgirl scoppia improvvisamente come se si volesse togliere un peso dal cuore e, secondo le parole riportate da blogtivvu.com, dichiara: “Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai.” A queste parole, l’ex tenore sembra aver reagito male ed è andata via mentre Davide ha cercato di scoprire di più senza successo. Non sono chiari i motivi per cui la Trevisan abbia dichiarato questo o di quali circostanze stesse parlando, la showgirl vuole mantenere ancora riserbo sulla questa vicenda personale.