I due campioni olimpici, Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, si sono punzecchiati a vicenda su stampa e social. “Lei è sempre sul piedistallo, a prescindere”. E la Pellegrini replica su Instagram.

Frecciatine al vetriolo tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini. L’ex nuotatore partenopeo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui, tra le altre cose, ha parlato della collega che sta per appendere la cuffietta al chiodo. Oltre a smentire il fantomatico flirt di cui si vociferava, ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno propriamente incontrato il favore della Fede. “La ami oppure la odi. E’ sempre stata messa su un piedistallo e ci sta ancora adesso, diciamo la verità”.

La Pellegrini ha incassato il colpo, ma non è rimasta indifferente e sul suo profilo Instagram ha replicato, nelle stories, con battutine taglienti poco diplomatiche e piuttosto esplicite: “Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il c… Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte”. Non c’è molto da interpretare: le dichiarazioni di Rosolino hanno irritato non poco la Federica nazionale, che ci ha letto dell’invidia.

Chissà. Quel che è evidente, d’altro canto, è che nell’intervista Rosolino ha più volte ribadito di aver visto crescere la Divina, che aveva solo 16 anni quando lui era già in carriera. Anzi: “A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla”. Sottile, ma efficace anche questa.

Non sarebbe, peraltro, il primo battibecco tra i due. Già nel 2013, il nuotatore le aveva dato della maleducata per il suo comportamento con la Federnuoto.

“Le auguro però ogni bene. Ci sono gli Europei e secondo me una medaglia potrebbe ancora prenderla…”. Tocca ferro, Federica!