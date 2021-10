L’ex gieffina vittima del programma di Enrico Papi. Le fanno credere di aver ferito a morte un attore, lei resta pietrificata.

Dopo L’isola dei famosi, Il GF, Pechino Express e Ballando con le stelle, Dayane Mello è una veterana dei reality. Ora nel curriculum può inserire anche Scherzi a parte, di cui, suo malgrado, è stata vittima.

La modella brasiliana, che attualmente è in Brasile per un reality show – guarda caso – è rimasta paralizzata di fronte alla trappola che le hanno teso gli autori di Scherzi a parte, qualche mese fa (il programma è registrato).

Dopo essersi presentata per un provino – ovviamente creato ad hoc da Enrico Papi e dal suo team -, a Dayane è stato chiesto di intepretare il ruolo di un killer e di premere sul grilletto di una pistola – finta, si credeva -, puntandola contro un secondo attore sul palco. Dayane si volge verso il collega e spara, credendo di dover soltanto recitare una scena prova. Qualcosa, però, non va secondo i piani e l’attore collassa a terra fingendo di essere stato colpito realmente.

Come se non fosse abbastanza, sul set sono arrivate addirittura Polizia e ambulanza, che hanno reso la scena tanto verosimile da gettare Dayane nel panico. La reazione è stata di assoluto stupore e immobilità.

Scherzi a parte, per fortuna, ma questa volta ci sono andati giù pesante!

Per fortuna, c’è chi tiene a lei. Dalle poltrone del GFVip, Soleil pensa a lei e si chiede come procedano le cose. Poi aggiunge: ” Avrebbe dovuto vincere lei, non solo per quello che ha dato allo spettacolo, ma per quanto è forte come persona, come donna, nella vita reale”.