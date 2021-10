La popstar americana racconta di alcuni rimpianti nella sua carriera nel salotto di Jimmy Fallon.

È universalmente conosciuto che la carriera e il successo di Madonna Luise Veronica Ciccone, alias Madonna, farebbero invidia a chiunque nel mondo. Non solo affermata regina della musica Pop, ma anche ballerina, attrice e produttrice discografica e cinematografica. Eppure, lei stessa confessa di avere dei rimpianti e lo fa mentre viene intervistata da Jimmy Fallon nel suo programma, The Tonight Show.

Ma veniamo al dunque. Su cosa ha dei rimpianti Madonna? Avendo avuto una carriera sempre molto attiva e intensa, il tempo non bastava e ha dovuto dire di no ad alcuni progetti. Forse qualche “no” è stato di troppo, soprattutto quelli per il ruolo di Catwoman e di co-protagonista nel film cult Matrix. Ecco cosa ha detto al conduttore, le parole ce le riporta Tgcom: “Dissi no ad un ruolo in Matrix. Ci credi? Volevo uccidermi. È uno dei migliori film mai realizzati. Una piccola parte di me rimpiange quel momento”. Comprensibile visto che si tratta di uno dei film con maggiore incasso nella storia del cinema, ben un miliardo e 600 milioni di dollari. Però tutto sommato, non possiamo dire che il successo di Madonna non sia stato comunque planetario.