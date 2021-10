L’eccentrica ereditaria, a due passi dal fatidico “sì”, si diverte con gli amici e organizza uno sfarzosissimo pink party.

Ormai manca poco! E’ tutto pronto per il giorno in cui Paris Hilton, pronipote ereditiera di Conrad Hilton e il suo futuro sposo Carter Reum convoleranno a nozze scambiandosi quel “sì lo voglio” che vale per tutta la vita.

Come prima di ogni matrimonio, è usanza per “Lei” organizzare il cosiddetto addio al nubilato, evento al femminile dove la futura sposa trascorre una giornata all’insegna del divertimento con parenti (donne) e amiche. Conoscendo Paris, poteva rinunciare a un’ennesima occasione per far festa? Certo che no… e infatti, ha organizzato un addio al nubilato coi fiocchi, proprio a modo suo! E indovinate dove? A Las Vegas!

“I miei sogni sono in rosa” scrive la ragazza su Instagram: dunque, quale colore più del rosa poteva preponderare nell’evento? Paris Hilton, infatti, ha organizzato un vero e proprio Pink Party: dai suoi outfit, a quelli delle invitate e alle decorazioni… e c’è di più. Persino la facciata dell’hotel Hilton a Las Vegas si è colorata di rosa per l’occasione.

Meritano menzione alcuni outfit sfoggiati dall’esuberante ereditiera per l’evento in suo onore: il primo look vedeva mini dress rosa shocking, décolleté firmate Valentino in paillettes fucsia e borsa metallizzata rigorosamente Chanel. A seguire, la donna ha indossato un costume da bagno a tema e e un vestito, sempre mini, in bianco. Chi ha pubblicato una foto del primo outfit di Paris Hilton e potete vederlo qui:

Vi piace il suo look?