La principessa lamenta una sospetta vicinanza tra il ragazzo e l’influencer ma lui sbotta e si rivolge male nei suoi confronti.

Pare che sia una strada senza uscita quella in cui sono incappati Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè: i due ragazzi avevano instaurato inizialmente una bella complicità, tuttavia, col passare dei giorni, la cosa è andata scemando da parte del ragazzo e, nonostante i vari tentativi di avvicinamento da parte di lei, tende sempre a rimanere distaccato. D’altro canto, Bortuzzo non riesce a parlare in modo risoluto con Lulù della situazione e rischia di illuderla sempre di più coi giorni che passano.

Pare però che la situazione abbia preso una piega diversa: il tutto è partito durante una festa organizzata ieri sera e tutti i concorrenti si sono lasciati un po’ andare. Non è passata inosservata una particolare vicinanza di Bortuzzo alla giovane Sophie Codegoni, che già precedentemente era stava vittima della gelosia di Lulù per aver ricevuto un massaggio proprio dall’ex atleta.

Ancora una volta, Lulù ha parlato con entrambi della situazione, scatenando una reazione forte nel ragazzo. A fronte dell’insicurezza della principessa nel vivere il rapporto col Bortuzzo, d’altro canto il ragazzo non riesce ad essere schietto con lei e non riesce chiudere un rapporto che, agli occhi di tutti, potrebbe non portare da nessuna parte. Blogtivu.com riporta le esatte parole di Bortuzzo, spazientito e innervosito dall’atteggiamento di Lulù: “Inizia a non rompermi i coglion* per queste cose qua e lasciami in pace. Io sono così perché questa cosa non mi va e non mi fa stare sereno. Io ti rompo il cazz* se fai le cose con gli altri? Perché non me ne frega niente ma gelosa di cosa? Fai quelle facce di merd* perché lo faccio con lei e non con te e allora? Lo faccio con chi voglio. Non sono qui per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla… Queste cose non mi toccano. Pensi che io a 22 anni mi perda in ste minchiate? Non mi conosci per niente”.

Che ne pensate di questa situazione?