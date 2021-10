I tre artisti si riuniscono a Pantelleria in occasione del concerto del cantautore romano e fanno una diretta all’insegna dell’amicizia.

“Io c’ho gli amici veri!“: con questa verace esclamazione, il cantante romano Antonello Venditti ha ricevuto una piacevolissima sorpresa da due amicizie storiche, a tutti noi decisamente ben note. Ebbene sì, parliamo di Gianni Morandi e di Salvo Ficarra! Il cantautore e il comico, infatti, hanno raggiunto Venditti in occasione della sua ultima tappa di Unplugged 2021, a Pantelleria. Proprio Morandi ha pubblicato sul suo profilo IG un simpaticissimo scatto che ritrae l’iconico trio prima del concerto. Ecco qui la foto:

Il cantautore bolognese e il comico del duo “Ficarra e Picone” hanno presentato l’ultima data del concerto del loro storico amico: sia in quel momento che dietro le quinte non è mancata un’atmosfera scherzosa e complice. “Non sapete che hanno fatto per venire qui! Gianni Morandi si è fatto tutta Italia a piedi!” ha scherzato Venditti in una divertentissima diretta insieme a loro. “Stasera ha fatto un concerto in cui si sentivano tutte le sillabe” ha controbattuto ironicamente Ficarra, sfottendo il romano. Otto minuti di puro divertimento insomma! Ecco qui la diretta, pubblicata sul profilo di Antonello Venditti:

Avete visto la diretta? Vi piace la loro amicizia?