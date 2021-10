Il settimanale Chi pubblica uno scatto che ritrae l’attrice e il suo amato scambiarsi un tenero bacio mentre vanno a votare.

E’ inutile, quando un amore è autentico e sincero, non solo è per tutta la vita, ma è sempre come il primo giorno.

Questo l’attrice romana Sabrina Ferilli e suo marito, il manager Flavio Cattaneo lo provano giorno dopo giorno da 10 anni a questa parte sulla loro pelle. Lo testimonia il dolcissimo scatto pubblicato dal settimanale Chi, che ritrae i due piccioncini scambiarsi un amorevole bacio stringendosi le mani. Vi riportiamo qui lo scatto:

La coppia, che stava percorrendo le strade di Roma per raggiungere il seggio elettorale più vicino, si mostra sempre estremamente unita e complice: dopo ben 10 anni di matrimonio, anche una passeggiata per recarsi a votare diventa un pretesto per intrecciarsi le mani e scambiarsi coccole. Il momento più romantico, però, è suggellato da un amorevole bacio a stampo. Che dire, se anche una piccola ricorrenza quotidiana rappresenta un’occasione per prendersi cura del partner, possiamo proprio dire che è quello giusto! Siamo davvero molto contenti per te, Sabrina!

Avete visto lo scatto? Vi piace questa coppia?