La conduttrice, che si trova attualmente dentro la Casa del Grande Fratello, riceve degli auguri di compleanno molto speciali.

Compie 44 anni oggi la bellissima Manila Mazzaro, ex vincitrice di Miss Italia, presentatrice Rai e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La donna, non avendo accesso ai mezzi di comunicazione come da regolamento, non sa che il suo attuale compagno, Lorenzo Pier Paolo Amoruso, ha postato su Instagram una bellissima foto che li ritrae insieme, con una dolcissima dedica per il suo compleanno. Leggiamola insieme.

“Tanti auguri amore mio, anche se ora non siamo assieme avremo tempo per condividere la nostra vita poiché ho impiegato quasi una vita stessa per trovarti, ma ne è valsa la pena. Ti amo Manila Nazzaro“. L’ex calciatore e attuale dirigente ha infatti conosciuto la presentatrice Rai nel 2017, e da lì non si sono più separati. Di certo non deve essere facile passare un giorno così speciale divisi e sapendo che la propria metà non può ricevere i suoi speciali auguri, speriamo che infatti la redazione della casa più spiata d’Italia le faccia pervenire il messaggio nella puntata live di domani sera, in modo da osservare la reazione di Manila. Secondo noi sarà molto commossa, e voi che ne pensate?

Ecco il post su Instagram: