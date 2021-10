Per la prima volta la coppia si immortala durante lo scambio di un tenero bacio e di un sorriso.

Da quando hanno reso pubblica la loro love story, il cantante partenopeo Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise Esposito non avevano mai postato sui social un momento che li ritraesse insieme. Fino ad oggi. Infatti un giorno fa la ragazza ha pubblicato un tenero video su Instagram, dove la vediamo scambiarsi un bacio con Gigi D’Alessio e poi uno sguardo d’intesa e complicità verso la fotocamera. Il tutto accompagnato da una semplice parola in didascalia, anche se sicuramente molto significativa, soprattutto nella cultura di Napoli: “Assaje“. Lui commenta quasi come un adolescente: “I love you“.

Ovviamente, anche in questo caso i fan di Gigi sono impazziti e hanno tempestato il post con likes e cuori a profusione nei commenti. Ricordiamo che l’artista e l’attuale compagna, avvocatessa e di ben 26 anni più giovane, sono già in attesa del loro primo figlio: la notizia ci è infatti giunta da agosto, mentre la coppia è stata paparazzata al mare e il pancione di lei ben visibile. Insomma sembra che per la coppia vada tutto nel verso giusto e speriamo che continuino per questa strada. Ecco a voi il tenero video pubblicato su Instagram: