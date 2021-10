Milly Carlucci lo elogia pubblicamente: “Si muove con estrema disinvoltura, è bravissimo”.

“Ragazzi vi introduco un altro colpaccio di Ballando con le Stelle, Morgan!“, così zia Mara Venier presenta in studio Marco Castoldi, alias Morgan, che partecipa alla puntata di Domenica In in collegamento. Dopo averlo fatto suonare e cantare brevemente al pianoforte una canzone, Milly Carlucci racconta come è riuscita a reclutarlo tra i concorrenti: “La nostra è una storia d’amore che viene da lontano. Io dimostrerò al pubblico che quando si è artisti, dentro di sé c’è che qualcosa che si muove dentro. Ogni anno ci siamo parlati e una volta ha partecipato al programma come ospite speciale“.

Continua il racconto più nel dettaglio Morgan: “Non è stato difficile convincermi, mi piace tanto ballare e mi diverto. Poi ho sempre ammirato come Milly crei un clima così caloroso nel programma, è un modello da imitare e una professionista”. Anche Milly risponde con un elogio che colpisce tutti: “Io gli devo fare i complimenti. Molti hanno dei pregiudizi su di lui, ma vi farà vedere di cosa è in grado in pista“. Vediamo infatti delle clip che mostrano l’ex frontman dei Bluvertigo che si impegna duramente durante le prove.

La conduttrice poi precisa: “Indossa sempre dei vestiti bellissimi ma clamorosi, all’inizio ho paura sempre che gli impediscano di muoversi e lui invece balla con disinvoltura, è bravissimo!”. Conclude l’intervista Morgan: “Per me questo programma è l’occasione di iniziare il ciclo di una nuova vita, e persino di una nuova postura – commenta scherzosamente lui – Grazie agli allenamenti sono soddisfattissimo“.