Il cantante racconta la sua preparazione per lo stellare show condotto da Milly Carlucci, che partirà a breve.

Puntata speciale oggi a Domenica In, lo show pomeridiano condotto da Mara Venier. Oggi la puntata, che durerà solo 45 minuti in vista della partita della nazionale di calcio, è interamente dedicata a Ballando con le stelle. La trasmissione serale di Milly Carlucci andrà infatti in onda sabato prossimo. In studio vengono infatti intervistati la presentatrice e alcuni dei futuri concorrenti. Il primo che vediamo apparire in collegamento è il magistrale Al Bano Carrisi.

Dopo i saluti, zia Mara chiede a Milly Carlucci come è riuscita a reclutare l’artista per la trasmissione. Milly risponde: “Sono quindici anni che gli corro dietro e cerco di inserirlo nel programma! Mi incontravo con lui persino in aeroporto, pur di cercare di convincerlo. Alla fine ce l’ho fatta e ora è dei nostri“. Commenta Al Bano: “Ho sempre detto di no, pur amando il ballo sapevo che non ero un ballerino e non sarei stato capace. In più, avevo già partecipato insieme a Romina come concorrente speciale in una puntata anni fa. Ora invece mi sento pronto e mi sto divertendo tantissimo durante le prove“. Non vediamo infatti l’ora di vederlo mentre si esibisce con un tango, mentre sentiremo in sottofondo un arrangiamento di Nel Sole, come ci anticipa Milly Carlucci.