Ospite a “Saturday Night Live”, la star ha svelato alcuni retroscena relativi al modo di vivere il suo corpo e alla vita sentimentale.

Per la prima volte ospite allo show “Saturday Night Live”, la fascinosa Kim Kardashian si è raccontata a 360 gradi: arrivata in sede con un eccentrico total look firmato Balenciaga, la sua intervista ha toccato numerosi e svariati argomenti, dai successi lavorativi alla vita privata, dalle elezioni alla spinosissima chirurgia estetica.

Proprio in merito a quest’ultimo tema, la Kardashian è stata categorica. Nonostante la donna vada infinitamente fiera del suo aspetto estetico, chiarisce che oltre c’è di più. Il settimanale Chi ha riportato uno stralcio estrapolato dalle dichiarazioni della star: “Ho un make-up perfetto, un lato B da urlo, ma sono molto di più di una foto che le mie sorelle mostrano al chirurgo plastico”.

Pungente anche l’argomento “vita sentimentale”: come è ben noto, Kim si è separata dal suo ex marito, il rapper Kanye West dopo ben sette anni di matrimonio. A tal proposito, l’influencer ha un po’ spiegato i motivi della rottura dopo così tanto tempo: “Ho sposato il rapper migliore del mondo. È finita per colpa del suo carattere” ha ammesso, non tralasciando parole di stima per il suo ex.

Tuttavia, proprio dopo l’intervista è accaduto qualcosa che ha letteralmente fatto andare in subbuglio i fan: pare che Kim Kardashian abbia lasciato il luogo in cui si è svolta la trasmissione televisiva proprio in compagnia del suo ex marito. Il rapper, infatti, pare abbia lasciato l’hotel insieme a lei e non è la prima volta che i due sono stati pizzicati insieme dopo la rottura. Diverse volte, infatti la Kardashian e West sono stati paparazzati insieme a cena fuori: c’è forse un margine di recupero! Ci auguriamo di sì! Intanto, ecco qui una foto di Kim e del look pazzesco sfoggiato durante l’intervista (postata da Chi):