Ospite da Mara Venier, Milly Carlucci ha rivelato che la prima puntata del format vedrà l’iconico conduttore come ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle è ormai alle porte! Lo storico format capitanato dalla bellissima Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai Uno dal 16 ottobre.

Anche quest’anno, è il caso di dire, il cast è “stellare”: da Arisa ad Al bano, Morgan e Mietta, saranno in tanti a sfidarsi a botte di rumba e cha cha cha sulla pista da ballo da sempre più seguita dagli italiani. I concorrenti dovranno fare i conti con la storica giuria del programma, nota per fermezza e severità: saranno dunque Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni a decidere la sorte degli aspiranti ballerini, accompagnati da Alberto Matano, Roberta Bruzzone e dalla new entry Alessandra Mussolini.

Ospite oggi a Domenica In, la conduttrice ha rivelato alcune novità relative alla prima puntata del programma: in particolare, ha svelato l’identità del primo ballerino per una notte, figura che, da sempre, appare per una singola sera e si esibisce in una coreografia studiata sul momento. Questa volta, l’ospite per una notte di Milly Carlucci è proprio speciale: non stiamo scherzando, sarà Pippo Baudo!

Alla veneranda età di 85 anni il leggendario presentatore non smette mai di mettersi in gioco: non è da tutti studiare in così poco tempo una coreografia di ballo, disciplina che, a parte tutto, non è di sua competenza. Siamo comunque convinti che Pippo Baudo farà un figurone, non per altro… è Pippo Baudo e va già bene così!

Guarderete la prima puntata?