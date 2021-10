Jared Leto coinvolto negli scontri a Roma: “Asfissiato con i lacrimogeni”.

Nella giornata di ieri Jared Leto è rimasto coinvolto nella protesta dei No green pass, secondo quanto riportato da fanpage.it.. In seguito l’americano ha pubblicato su Instagram immagini e video che mostravano la protesta e i momenti principali della manifestazione. Sono state delle ore ricche di tensione quelle di Roma di ieri, a causa dei numerosi scontri avvenuti per la manifestazione, con la Capitale che si è ritrovata quasi tutte le strade bloccate, coinvolgendo indirettamente un sacco di persone.

Tra esse c’era anche l’attore americano Jared Leto che ha ripreso i momenti principali, commentando tutto: “Sono rimasto coinvolto in una protesta in Italia. Da quello che ho capito si trattava di mandati per i vaccini o green pass. Mi hanno asfissiato con i lacrimogeni e poi si è conclusa la mia serata. Qui ci sono alcune immagini e video”. I partecipanti erano circa 10.000, che si sono ritrovati tra le strade di Roma per protestare. Infine sono stati arrestati quattro manifestanti, tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino. Inizialmente doveva essere un sit-in, ma poi si è trasformato in un corteo non autorizzato, dal quale sono volati molti insulti al Presidente del Consiglio Mario Draghi.