Delia Duran ad Alex Belli: “Voglio un figlio”.

Delia Duran ha deciso di rivelarsi durante un’intervista non potendo sopportare la mancanza della sua dolce metà Alex Belli. L’intervista è stata rilasciata al settimanale Chi, che ha deciso di dedicargli un articolo. Alex al momento si ritrova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e il percorso là dentro sembra essere ancora abbastanza lungo, anche se la modella non vede l’ora di riaverlo tra le sue braccia.

Delia Duran ha rivelato al settimanale di volere un figlio da Alex quando quest’ultimo uscirà dalla Casa più famosa d’Italia, facendo capire che sente molto la sua mancanza non essendo mai stati per così tanto tempo lontani. Il settimanale Chi ha deciso anche di dedicare a loro un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram, riportando tale frase come didascalia: “DELIA DURAN: ‘ALEX MI MANCHI, QUANDO TORNI VOGLIO UN FIGLIO’ «STIAMO INSIEME DA TRE ANNI E NON SIAMO MAI STATI LONTANI PIÙ DI MEZZA GIORNATA, TEMPTATION ISLAND A PARTE», DICE LA MOGLIE DI BELLI. «DOPO IL “GFVIP” LA PRIORITÀ SARÀ AVERE UN BIMBO. PROVEREMO IN OGNI MODO, MA SE NON ARRIVERÀ CONTINUERÒ AD AMARLO ALLA FOLLIA». L’intervista completa è su Chi.”. Voi che ne pensate?