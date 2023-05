Dopo l’addio di Fazio alla Rai, ora potremmo dire addio anche a Barbara D’Urso da Mediaset.

Dopo Fabio Fazio che lascia la Rai potremmo dire addio anche a Barbara D’Urso sulle reti Mediaset dopo decenni di permanenza. Secondo le indiscrezioni raccontate da TvBlog, Barbara D’Urso avrebbe deciso di rifiutare un contratto biennale con Mediaset, questo è ciò che è emerso nelle ultime ore. Potremmo quindi non vedere più la conduttrice di Pomeriggio Cinque sugli schermi televisivi e più in generale sulle reti generaliste. L’ipotesi è infatti che la storica conduttrice Mediaset voglia passare alle piattaforme.

L’ipotesi della nuova carriera della D’Urso

La decisione di lasciare le reti Mediaset non va comunque ad escludere la partecipazione a programmi televisivi. Secondo quanto riportato da TvBlog infatti, la D’Urso potrebbe far parte della giuria di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Si tratta ancora di un’ipotesi non confermata, infatti quando la Carlucci è stata interpellata sulla questione, è rimasta piuttosto vaga senza dare una risposta precisa.

Sempre secondo TvBlog, la conduttrice Mediaset potrebbe però voler abbandonare, almeno momentaneamente, la televisione generalista per passare alle piattaforme. TvBlog ha fatto sapere che secondo le indiscrezioni: “Per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi.”

L’ipotesi del passaggio alle piattaforme

L’ipotesi di abbandono di Mediaset non è nuova, infatti qualche tempo fa era trapelata un’altra indiscrezione che riguardava un corteggiamento da parte di Netflix per strappare la D’Urso alla Mediaset e portarla alla conduzione del reality Love Never Lies, già presente sulla piattaforma in versione polacca e spagnola.

Sarà questo dunque il destino di Barbarella? Al momento non ci sono conferme e dovremo aspettare la fine dei suoi programmi televisivi per poter capire quale sarà il destino della storica conduttrice e dove potremo continuare a vederla.

