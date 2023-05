Ecco le location di Vivere è un gioco da ragazzi, la fiction di Rai 1 con protagonisti un gruppo di adolescenti e le loro famiglie.

Vivere non è un gioco da ragazzi: è questo il titolo della fiction di Rai 1 che racconta la storia di un gruppo di adolescenti e delle loro famiglie che devono fare i conti con i problemi legati alla droga. a prima stagione è composta da sei episodi diversi in tre puntate in onda su Rai 1 in altrettante settimane. “Nella miniserie viene raccontata una storia senza fare la morale o usare la retorica, senza voler insegnare nulla a nessuno” ha spiegato il regista, Rolando Ravello. Vediamo ora quali sono le location di Vivere non è un gioco da ragazzi.

Vivere non è un gioco da ragazzi: le location della fiction di Rai 1

La storia raccontata in Vivere non è un gioco da ragazzi è ambientata a Bologna ed è proprio la città dell’Emilia Romagna ad aver ospitato le riprese dei vari episodi della serie TV.

Riccardo De Rinaldis Santorelli

Molte scene sono state girate nel centro della città, come via D’Azeglio con le luminarie con i versi di Futura di Lucio Dalla, e i Giardini Margherita con sullo sfondo le due Torri di piazza Santo Stefano.

Altre scene sono state girate al Poliambulatorio Reno. L’appartamento dove Lele abita con i suoi genitori si trova invece alle porte di Bologna, tra Saragozza e Casteldebole. Tra le location di Vivere non è un gioco da ragazzi troviamo anche il Parco dell’Appennino Tosco-emiliano.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Il protagonista principale di Vivere non è un gioco da ragazzi, Lele, è Riccardo De Rinaldis Santorelli. I suoi genitori, Marco e Anna, sono invece interpretati da Stefano Fresi e da Nicole Grimaudo.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Matilde Benedusi nei panni di Serena, Pietro De Nova in quelli di Pigi. Tommaso Donadoni è invece Mirco mentre Claudio Bisio interpreta il ruolo del poliziotto Saguatti. Nel cast della fiction troviamo anche Alessia Cosmo, Luca Geminiani, Simone Baldasseroni, Francesco Mastrorilli, Samuele Brighi e Francesco Morelli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG