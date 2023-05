Potrebbero esserci dei cambi di programmazione su Canale 5 con Uomini e Donne e Maria De Filippi al posto di Signorini e GF Vip.

Possibile rivoluzione in vista su Canale 5 per due programmi molto seguiti come Uomini e Donne e GF Vip. Pare proprio che il reality condotto da Alfonso Signorini possa subire delle modifiche a favore della trasmissione di Maria De Filippi.

Maria De Filippi e Uomini e Donne al posto del GF Vip?

In attesa di comprendere se la prossima edizione del Grande Fratello sarà Vip o Nip o anche una via di mezzo, iniziano le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere una piccola ma importante svolta nella programmazione di Canale 5 che riguarderebbe anche Uomini e Donne e la De Filippi.

Sebbene si tratti solo di indiscrezioni, secondo quanto riporta BlastingNews, sarebbe in vista una grande novità. Si sta pensando, infatti, di proporre lo show della Queen di Mediaset in prima serata.

A fargli posto sarebbe una delle due puntate del GF Vip che vedrebbe, anche in vista della possibile nuova edizione “ridotta” a 3 o 4 mesi, una sola serata in diretta tv.

“Da settembre, quindi, la trasmissione del pomeriggio potrebbe riconquistare la fascia del prime time ma questa volta non si tratterebbe di appuntamenti speciali, bensì di una puntata fissa da mandare in onda in prime time ogni settimana. I protagonisti del trono over e quelli del trono classico, quindi, conquisterebbero anche la fascia del prime time, togliendo spazio al Grande Fratello”, si legge sul media. Staremo a vedere se effettivamente andrà in questo modo. Già in passato era accaduta una cosa simile con il meglio del trono classico e over che era andato in onda in prima serata.

Di seguito anche un recente post Instagram con la scelta della tronista Nicole:

