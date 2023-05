Martedì 15 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni.

Lunedì 15 maggio va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023, come sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 circa. Ci sono tante novità che attendono i naufraghi ma anche il pubblico da casa, tra cui anche il rientro in gara di un concorrente: vediamo allora le anticipazioni della puntata del 2 maggio de L’Isola dei Famosi 2023.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi 2023: puntata del 15 maggio

Chi è il concorrente che tornerà in gara? Sarà uno tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo. Nel corso della puntata di lunedì verrà indetto un telefoto flash in cui il pubblico da cosa dovrà votare chi vorrà rivedere sull’isola principale, dando quindi una seconda occasione a uno dei due naufraghi attualmente a Sant’Elena.

Isola dei famosi

E a proposito di televoto, nel corso della puntata scopriremo anche chi lascerà Playa Tosta per andare proprio a Sant’Elena. I cinque naufraghi al telefoto sono Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

La grande protagonista della puntata sarà inoltre Cristina Scuccia, che dovrà superare una prova importante per ricevere un premio per lei e per i suoi compagni di avventura. A condurre la puntata è come sempre Ilary Biasi, in studio a commentare ci saranno poi Enrico Papi e Vladimir Luxuria, l’inviato sull’isola è invece sempre Alvin.

Dove vedere L’isola dei Famosi 2023 in streaming e in TV

Ricordiamo che la puntata de L’Isola dei Famosi 2023 può essere vista in diretta televisiva su Canale 5 ma si può vedere anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere gratuitamente da Smart TV, computer, tablet e smartphone.

