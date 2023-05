Ecco dove vedere Inter-Milan in diretta streaming: è il ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023.

Martedì 16 maggio 2023 è il giorno di Inter-Milan, la tanto attesa semifinale di ritorno della Champions League. Una settimana la formazione nerazzurra ha vinto per 2-0 la gara di andata, grazie ai gol di Dzeko e di Mkhitaryan, facendo un passo importante verso la finale contro una tra Real Madrid e Manchester City. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21. Se non siete tra coloro che assisteranno alla gara dalle tribune di San Siro, vediamo ora dove vedere Inter-Milan in streaming e in TV.

Dove vedere Inter-Milan in streaming: il link

Inter-Milan in diretta TV è trasmessa su Canale 5, come ogni partita di Champions League in programma al martedì sera: anche se il calcio d’inizio è in programma alle ore 21, la diretta da San Siro inizia qualche minuto prima. Al termine della gara non manca l’ampio post partita con tutte le interviste ai protagonisti. Ricordiamo che in caso di vittoria del Milan con due reti di scarto la partita proseguirà con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.

Romelu Lukaku e Malick Thiaw

Ma, invece, dove vedere Inter-Milan in streaming e in diretta? Essendo la partita in diretta in chiaro su Canale 5, la partita può essere seguita in streaming sulla piattaforma on demand Mediaset Infinity, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: da computer, Smart TV, tablet e smartphone. Per vedere in diretta streaming Inter-Milan il link a cui dovrete collegarsi è quindi mediasetinfinity.mediaset.it.

Oltre che su Canale 5, il derby di Milano è trasmesso in diretta TV anche su tre canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport Canale 251. Ed essendo la partita trasmessa anche su Sky, Inter-Milan in diretta streaming la si può quindi vedere anche sull’app SkyGo. Insomma, le alternative per non perdersi neanche un’azione della gara – e scoprire se si qualificherà alla finale la squadra di Simone Inzaghi o quella di Stefano Pioli – non mancano di certo

Riproduzione riservata © 2023 - DG