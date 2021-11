Dopo la diretta, l’attore critica alcuni suoi compagni di avventura e non risparmia davvero nessuno, neanche Alfonso Signorini!

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, come sempre, il momento del post puntata non ha mancato di riservare soddisfazioni, soprattutto per Alex Belli.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

L’attore, infatti, ne ha avute davvero per tutti: in primis, ha criticato diversi suoi compagni di avventura dopo le nomination, facendo menzione anche ad eventuali teatrini architettati dall’ex Re dei Paparazzi Fabrizio Corona. I protagonisti del suo sfogo sarebbero Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassie e Katia Ricciarelli.

Sul primo, Alex ha confidato a Soleil di percepirne lo sguardo per tutta la puntata, come se intercorresse una sfida tra loro: nonostante questo, l’attore ha fatto finta di nulla. Della principessa, invece, ha criticato l’atteggiamento, preoccupato solo del motivo della sua nomination piuttosto che di una eventuale riflessione sul suo modo di fare con Manuel Bortuzzo. E ancora, ha avuto da dire anche su Katia Ricciarelli, che l’ha definito ignorante a causa della musica.

Infine, l’attore non ha risparmiato neanche il padrone di casa Alfonso Signorini: dopo aver comunicato a Belli che sua moglie Delia Duran non aveva intenzione di vederlo, nel post puntata il gieffino si è dilettato in un’imitazione del conduttore nel raccontare l’accaduto. Come la prenderà Signorini? Vi mostriamo qui il momento: