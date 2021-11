La storia tra il cantante e la giovane Martina procede a gonfie vele: vi mostriamo il loro romantico scatto in vacanza a Cortina.

Non è la prima volta che abbiamo avuto modo di vederli insieme, ma oggi, ancora una volta hanno dimostrato quanto il loro amore sia vero e sincero: parliamo di Cesare Cremonini e della sua fidanzata Martina Maggiore!

Il cantante e la ragazza hanno incrociato i loro destini ben 3 anni fa e a rendere pubblica la relazione è stato proprio lui, pubblicando sui social uno scatto di loro in vespa. Già una volta erano stati immortalati insieme, sempre tra le suggestive montagne di Cortina D’Ampezzo e avevano dimostrato quanto fossero innamorati e affiatati.

Oggi la storia si ripete: il settimanale Chi ha pizzicato nuovamente la coppia nella stessa location, in tenuta sciistica, probabilmente per una vacanza romantica a relax. La ragazza, come è ben noto, è una studentessa riminese ed è di diversi anni più piccola di lui: infatti, mentre Cremonini ha 41 anni, Martina ne ha soli 22, ma, nonostante questa differenza d’età, vivono la loro storia felicemente e senza intoppi. Vi mostriamo qui lo scatto di Chi:

Vi piace questa coppia?