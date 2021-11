Jaime Lorente e la sua compagna, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero dato alla luce il loro primo bebè: vi sveliamo nome e sesso.

Ormai da diversi giorni circolano alcune notizie in merito a Jaime Lorente, uno dei protagonisti più amati della serie “La Casa di Carta“: stando ad alcune indiscrezioni, l’attore e la sua compagna sarebbero diventati genitori di una bellissima bambina!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La voce si è sparsa per mezzo di alcuni quotidiani spagnoli, in particolare modo la rivista Hola: stando alla loro versione, la compagna di Lorente avrebbe partorito lo scorso 7 novembre e, sulla base delle ultime dichiarazioni dell’attore in un’intervista, la piccola si chiamerebbe Amaia Jamie .

Anche della compagna di Lorente non si sa granché: dopo aver concluso la sua relazione con Maria Pedraza, conosciuta sul set della serie e con cui è rimasto in ottimi rapporti, l’attore avrebbe cominciato una storia con una ragazza di nome Marta, anche lei impegnata forse dietro le quinte de La Casa di Carta.

La stessa Pedraza aveva fatto le congratulazioni al suo ex per la paternità imminente, confermando il bel rapporto instauratosi in seguito alla rottura, tuttavia, Lorente ancora non si è espresso sui social in merito a questa buona nuova. Non ci resta che attendere!

Che ne pensate?