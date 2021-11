Ospite a Verissimo col fidanzato Tommaso Stanzani, il giovane parla della loro relazione e rivela i rapporti attuali con Francesco Oppini.

In occasione della loro prima ospitata di coppia nel salotto di Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, nonostante fosse già ben noto a tutti, hanno deciso di ufficializzare del tutto la loro storia d’amore.

I ragazzi si sono aperti a Silvia Toffanin in merito al loro rapporto, specificando anche alcuni dettagli inediti. Le parole dei ragazzi sono state riportate da Blogtivù: “Posso finalmente dire di essere fidanzato con Tommy, sono felicissimo e credo che sarà la prima e ultima intervista che facciamo insieme!” ha dichiarato Zorzi, sostenendo che certe cose vanno tenute per sè.

Il sagace influencer ha anche raccontato come è nato il rapporto col ballerino: “Il primo a fare il primo passo sono stato io. Avendo visto alcune puntate di Amici… poi mi ricordo che era stato ospite qui da te e lasciai un commento sotto un post di Verissimo e da quel momento gli ho scritto su Instagram, ci siamo visti a Milano e da subito è partita” ha ammesso. “Io devo dire che, magari avevo un po’ di paura per il fatto di essere un personaggio molto conosciuto, c’era un po’ di ansia ma appena l’ho visto si è subito presentato bene, piccoli gesti galanti…” ha continuato Stanzani.

Infine, come riporta Isa e Chia, Zorzi ha speso alcune parole anche in merito al rapporto col suo ex compagno di viaggio al GF VIP, Francesco Oppini: “Mi rimane un bellissimo ricordo, una bellissima pagina. “Non rinnego nulla di quello che siamo stati, ad oggi, purtroppo, non c’è più un rapporto. Non c’è astio, non c’è rancore, ma neanche una quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate (…). Oggi non ci parliamo” ha dichiarato.

