Non si prospettano affatto tempi felici per Belen Rodriguez. Pochi giorni fa su tutti i giornali si è parlato della rottura con il compagno Antonino Spinalbese, hair stylist ligure. Sembrava che tutto procedesse a gonfie vele per la coppia, che aveva ufficializzato la loro storia l’estate dell’anno scorso e che già pochi mesi fa ha dato alla luce una meravigliosa bambina, chiamata Luna Marì.

Tuttavia, qualcosa è andato storto. Sono già diverse le occasioni in cui Antonino Spinalbese è assente e Belen Rodriguez appare malinconica, persa nei suoi pensieri. Sembrava ci fosse la possibilità di una riconciliazione, ma anche quella si è persa. Quindi a Belen non rimane altro che affrontare il dolore per la perdita e cercare di andare avanti.

Troviamo conferma del suo stato d’animo nel suo ultimo post di Instagram, pubblicato poche ore fa. Nella foto vediamo la modella dentro una vasca da bagno, rannicchiata, di spalle e lo sguardo basso, come se non riuscisse a trovare conforto in nessuna maniera. La didascalia chiarifica ogni cosa e recita: “Una volta mi hanno detto che non si può avere tutto…eh già!!“.

Sono già moltissimi i likes e i commenti di supporto per la showgirl: “Sei forte, andrai avanti” oppure “Hai due bambini che sono la meraviglia più grande, hai tutto quello che ti serve!“.

Qui potete vedere il post pubblicato su Instagram