L’autore se n’è andato via ieri pomeriggio all’improvviso, mentre si trovava in compagnia della moglie Niso.

È lutto nel panorama della letteratura contemporanea: scompare Wilbur Smith, scrittore sudafricano di successo. È stato autore di fortunati best seller e saghe di romanzi, come il Ciclo dei Courtney o il Ciclo di Hector Cross. Lascia tra le nostre mani l’ultima opera che stava portando a termine, Il nuovo Regno, scritto in collaborazione con l’autore inglese Mark Chadbourn.

A ufficializzare la triste notizia è stato proprio il sito web ufficiale dello scrittore con una nota: “L’autore di bestseller globale Wilbur Smith è morto inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di Città del Capo dopo una mattinata passata a leggere e scrivere con sua moglie Niso al suo fianco” riporta Tgcom.

Nella nota si prosegue a elogiare lo scrittore passato a miglior vita: “Wilbur Smith credeva nella ricerca profonda, confermando meticolosamente ogni fatto e aderendo al consiglio del suo primo editore, Charles Pick alla William Heinemann, di scrivere delle cose che conosci bene. Smith, esperto come boscimane, sopravvissuto e cacciatore di selvaggina grossa, ha ottenuto il brevetto di pilota, era un esperto subacqueo, un conservatore, gestiva la propria riserva di caccia e possedeva un’isola tropicale alle Seychelles. Ha anche usato le sue vaste esperienze al di fuori dell’Africa in luoghi come la Svizzera e la Russia rurale per aiutare a creare i suoi mondi immaginari“.

Con Wilbur Smith, il mondo della letteratura ha perso un autore di grande spessore, che tuttavia ci ha lasciato una grandissima eredità multiculturale.

