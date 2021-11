Tutto quello che vi siete persi sui gossip del weekend: dai matrimoni alle nascite fino alle confessioni inaspettate di alcuni Vip.

Matrimoni annunciati, nuove nascite in arrivo ma anche nuovi amori pronti a durare nel tempo o effimeri non si sa ma al momento vi raccontiamo brevemente tutto quello che è accaduto negli ultimi sei giorni e che riguarda la cronaca rosa. Fra annunci, rivelazioni e sfoghi social di vip nostrani ed internazionali mettetevi pure comodi e continuate a leggere.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le news di gossip del weekend, 14 novembre 2021

Cominciamo il weekend all’insegna della cronaca rosa con Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’ex coppia protagonista di Uomini e Donne ha annunciato attraverso i social la nascita del loro secondogenito, Mario Achille.

Anche un’altra famiglia è in procinto di allargarsi ed è quella di Ilaria Spada. L’attrice italiana ed ex Miss Italia è in dolce in attesa del terzo figlio (frutto del suo amore con Kim Rossi Stuart) ed è apparsa sorridente e col pancione sulla copertina del settimanale F.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Manuela Arcuri invece è pronta al grande passo. Dopo 8 anni e un figlio di 7, l’attrice si sposerà nel 2022 con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia è in realtà convolata a nozze già nel 2013 a Las Vegas ma questa volta la cerimonia sarà celebrata in Italia e di tipo tradizionale.

Nuovo amore nell’aria per Elodie dopo la rottura con il collega Marracash. La cantane ed ex volto di Amici è stata immortalata dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi con un nuovo ragazzo. Si tratterebbe di Davide Rossi, un ex modello italiano.

Buone notizie per Carolina Marconi. L’ex gieffina ha terminato l’ultimo ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi di tumore al seno avuta lo scorso marzo 2021 ed ha così deciso di festeggiare questo traguardo importante con una grande festa tra amici e parenti.

Ci spostiamo dall’Italia e parliamo del dramma confessato da Bella Hadid. La supermodella statunitense ha dichiarato di soffrire da diverso tempo di disturbi dell’ansia e della depressione, nonostante la sua vita possa invece sembrare all’apparenza “perfetta”.

Britney Spears è finalmente libera dalla tutela padre. Lo ha stabilito la sentenza del giudice ed ora la pop star americana, dopo tredici anni difficili, potrà gestire il suo patrimonio ma soprattutto potrà sposarsi con il fidanzato Sam Asghari.

Paris Hilton ha detto sì al suo fidanzato, Carter Reum. Il matrimonio è stato celebrato nella villa di famiglia degli Hilton e la bionda ereditiera ha condiviso una foto del suo look in bianco su Instagram.

In chiusura ecco le ultime news direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip: Nicola Pisù è l’ultimo eliminato mentre al televoto questa settimana ci sono: Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Le Princess Selassiè.