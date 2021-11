Grande felicità per Carolina Marconi, che è arrivata all’ultimo ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi di tumore al seno avuta lo scorso marzo 2021. Grande festa tra amici e parenti.

Carolina Marconi ha raccontato da marzo 2021 la sua malattia sui social, dopo che le è stato diagnosticato un tumore al seno, e ora festeggia il suo ultimo ciclo di chemioterapia con amici e parenti.

Come ha mostrato lei stessa nelle sue stories su Instagram, l’ex gieffina ha festeggiato nella sua casa a Roma, dove l’aspettavano il fidanzato Alessandro Tulli, molti amici e la sua famiglia. Già nella sala d’aspetto dell’ospedale, Carolina Marconi, dopo aver finito il suo ultimo ciclo di chemioterapia, è stata accolta con uno striscione creato dai suoi familiari, che diceva: “Traguardo raggiunto guerriera”

Subito dopo, una volta rientrata a casa, Carolina Marconi si è ritrovata nel bel mezzo di un vero e proprio party, una festa meravigliosa organizzata dagli amici, con tanti palloncini e un altro striscione commovente, che diceva così: “Dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole, bentornata guerriera, ti amiamo”

Il discorso emozionante di Carolina

Un momento molto bello, fatto di mille emozioni che Carolina non ha paura di condividere con tutti i suoi fan e i suoi affetti più cari. Durante la serata ha ballato, cantato e si è divertita tantissimo, come forse non faceva da tempo.

Inoltre, a un certo punto, ha trovato il coraggio di fare un bellissimo discorso, per ringraziare tutti di esserle stati così vicino durante questi mesi complicati: “Vorrei ringraziarvi tutti, perché ognuno di voi mi ha dato qualcosa in questi 7 mesi, la mia famiglia, il mio fidanzato…vi dico grazie di cuore. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo meraviglioso perché ho capito tanto e sicuramente la mia vita non sarà come prima, ma sarà anche meglio di prima, una vita meravigliosa:mi voglio godere tutto fino all’ultimo minuto”