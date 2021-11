Secondo alcuni indizi, Belen e Antonino starebbero vivendo una crisi molto seria nel loro rapporto decidendo addirittura di non vivere più assieme.

Non sono ancora chiare le dinamiche del rapporto tra Belen e Antonino che continuano ad essere al centro del gossip. Nell’ultimo mese sono stati avvisati insieme in diverse occasioni lasciando pensare che la crisi fosse ormai archiviata. Nuovi dettagli, però, suggeriscono che tra loro le cose non vadano bene, anzi, per nulla.

Belen e Antonino crisi nera? Gli indizi dal web e non

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese le cose sembrano non andare molto bene nelle ultime settimane. A confermare la crisi c’è il settimanale Oggi, secondo il quale i due non vivrebbero più insieme. I paparazzi della testata hanno avvistato Belen con la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser all’aeroporto in partenza per la Sicilia, senza Antonino. A dare ulteriore conferma ci sarebbe un commento molto particolare che la bella conduttrice argentina ha fatto a un suo fan su Instagram. Alla domanda: “Chi sarà il prossimo?” Belen risponde: “Probabilmente sono cavoli miei“. Questa risposta potrebbe rafforzare l’ipotesi secondo cui c’è ancora crisi tra l’argentina e il suo compagno, ma attualmente non ci sono conferme né smentite dai diretti interessati.