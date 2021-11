Valeria Marini è stata operata per un grave problema all’occhio che rischiava di farle perdere la vista, ora la showgirl è in convalescenza.

Sul settimanale Chi, Valeria Marini si presenta con una benda sull’occhio e racconta di essersi sottoposta ad una operazione chirurgia oftalmica alla fine di ottobre. Il medico le ha diagnosticato un serio problema all’occhio mentre la showgirl si trovava a Supervivientes e ora si è operata e sta bene.

Le dichiarazioni di Valeria Marini sull’operazione all’occhio

Per partecipare a Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) il medico che l’ha visitata ha rilevato un grave problema a l’occhio di Valeria Marini. Ai microfoni di Chi, con le parole riportate da Il Giornale, la showgirl dichiara: “il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito, perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality“. Una volta tornata in Italia, la Marini si è fatta visitare da un medico che le ha consigliato di operarsi quanto prima perchè aveva un grave problema alla retina: “Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio“. Ora l’ex naufraga deve tenere la benda sull’occhio per 10 giorni e stare a riposo ma l’intervento è andato a buon fine e sta bene.