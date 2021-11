Claudia Pandolfi per due stagioni è stata Alice in Un Medico in Famiglia, esperienza che ricorda sempre con sentimenti contrastanti. Ecco cosa ha raccontato.

Claudia Pandolfi sta per tornare su Rai 1, con la fiction Il Professore, con protagonista Alessandro Gassmann, e ripercorrendo la sua carriera ricorda ancora una volta la sua esperienza in Un Medico in Famiglia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, la Pandolfi ha parlato della sua nuova esperienza con Gassmann ma, soprattutto, ha ricordato la sua partecipazione nella fiction storica Un Medico in Famiglia. I suoi ricordi rispetto al grande successo dell’epoca sono tanti, un periodo particolare visto che lei è una persona molto riservata.

Ecco cosa ha raccontato: “Fu scioccante, assolutamente ansiogeno, io sono una persona riservata. Una cosa di questo tipo è alienante, tipo un Truman show. Poi impari a gestirlo, a scomparire, a sottrarti. L’ho fatto da sola, a un certo punto stavo male, quando hai troppa attenzione delle persone hai assoluto bisogno di isolarti. Facendolo trovavo un equilibrio, avevo il lusso di avere una casa e, essendo una che esce poco anche di suo, mi sono dedicata a una vita di amicizie fidate”

Claudia Pandolfi in Un Medico in Famiglia

Un medico in famiglia è andato in onda dal 1998 al 2016, ma Claudia Pandolfi come Giulio Scarpati hanno abbandonato il cast dopo due sole stagioni.

I due interpretavano Lele Martini, il medico appunto protagonista con tutta la sua rocambolesca famiglia, e lei Alice, cognata nonché presto amore della vita del dottorino. Scarpati è poi tornato nelle successive stagioni, mentre Claudia Pandolfi ha definitivamente abbandonato il personaggio, anche perché per lei si aprì una bellissima carriera, che ancora oggi è fiorente.