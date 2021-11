Arisa si mostra in uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione su Instagram, i fan sono perplessi e stentano a riconoscerla.

Arisa pubblica su Instagram un’altra foto molto sensuale al limite della censura. Alcuni follower oltre ai complimenti per la sua bellezza si domandano se la sua non sia una mossa di marketing, alcuni stentano a riconoscere la ragazza di Sincerità. Lo scatto mostra tutte le sue forme liberamente con solo un filo che copre il troppo.

Arisa a seno nudo su Instagram: la foto sconvolge i fan

Non è la prima volta che Arisa posta questa tipologia di foto spinte sui social. Sembra che la cantante stia riscoprendo la sua sensualità e femminilità a Ballando con le stelle e la voglia mostrare al mondo. Lo scatto mostra il seno in bella vista coperto lievemente da un reggiseno molto particolare che non lascia spazio all’immaginazione. Accompagnata alla foto Arisa scrive: “E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la Sua strada finalmente la Dea si è risvegliata. Hai già ascoltato #altalene ? E il video, Ti piace? Fammi sapere, il link è in bio. Buona notte fiorellini e grazie per il tempo che mi dedicate.” In molti hanno visto nella promozione della canzone un tentativo di marketing non troppo nascosto da parte della cantante, sarà davvero così?