Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fissato la data di nozze, i due si sposeranno il prossimo anno suggellando il loro bellissimo amore.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, nell’edizione 2014 del dating show condotto da Maria De Filippi. Lui era tronista e lei lo ha subito corteggiato, i due dopo un lungo percorso hanno deciso di uscire insieme dal programma e la loro storia d’amore è continuata fino alla proposta di matrimonio. Ora la coppia ha fissato finalmente la data in cui convoleranno a nozze.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno il 29 maggio del 2022

“Abbiamo finalmente deciso. Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più”, con questo post su Instagram Beatrice Valli ha annunciato la data in cui convolerà a nozze con il suo amore, Marco Fantini. I due hanno fissato la data che suggellerà la loro unione. La proposta di matrimonio è arrivata il 29 settembre a Parigi, sullo sfondo la Torre Eiffel e l’ex corteggiatrice non ha esitato un solo istante a dire di sì. I due dal percorso a Uomini e Donne non si sono più lasciati e hanno avuto due bambini insieme, il prossimo anno conquisteranno l’ultima tappa del loro bellissimo rapporto. I fan sono stati entusiasti del loro annuncio e li hanno riempiti di like e auguri per la lieta novella.