Francesca Cipriani è stata vittima di bullismo a causa di una malformazione al seno, a rivelarlo è la sua mamma che racconta l’infanzia della figlia.

In occasione di un intervista sul settimanale Novella 2000, la mamma di Francesca Cipriani parla dell’infanzia della figlia. La gieffina ha avuto da piccola delle malformazioni al seno e per questo è stata bullizzata per diverso tempo soffrendone molto. La mamma parla anche della sua separazione dal marito che ha influito molto su Francesca.

Francesca Cipriani e la sua infanzia tra bullismo e sofferenze

“Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo”, così la mamma di Francesca Cipriani esordisce raccontando dell’infanzia travagliata della figlia. La gieffina ha affrontato un intervento di chirurgia per il suo problema al seno, a causa della quale veniva presa in giro dai suoi compagni. Decisiva nella sua vita sembra essere stata la separazione dei genitori che ha destabilizzato gli equilibri della Cipriani. In merito a questo la mamma dichiara: “La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro”. La signora conclude augurandosi che la relazione tra la figlia e Alessandro duri perchè la vede serena e felice insieme a lui.