In un’esterna e in studio a Uomini e Donne Andrea Nicole confessa le sue fragilità e parla dei momenti in cui ha pensato di farla finita.

Momenti molto emozionanti durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, in cui Andrea Nicole si lascia andare a un dettaglio inedito della sua vita. La tronista parla a cuore aperto durante l’esterna con Alessandro e rivela di un momento molto difficile che ha affrontato nel corso della sua trasformazione da uomo a donna.

Andrea Nicole: “Sono stata una delusione per i miei genitori”

Durante l’esterna con il corteggiatore Alessandro, Andrea Nicole lo bacia e si lascia andare ad una confessione più intima sulla sua vita privata. In studio la tronista dichiara, secondo quanto riportato da BlogTivvu:

“Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere. Mi dispiace che mamma lo scoprirà così, però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte.” A questo sfogo prende la parola Sara, dama del trono over, che dichiara commuovendosi: “I figli non sono mai una delusione per i genitori, mai, sono la gioia più grande”.