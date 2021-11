Manuel Bortuzzo rivela a Lulù un dettaglio inedito della sua condizione psicologica che oscilla tra la gioia e il desiderio di smettere di vivere.

Manuel Bortuzzo svela un dettaglio molto triste della sua vita a Lulù spiegandole il motivo per cui non la volesse abbracciare. Il motivo è molto serio e riguarda la condizione psicologica del nuotatore che confessa di avere momenti in cui desidera togliersi la vita.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo a Lulù

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è da sempre travagliato e incerto. Si alternano momenti in cui i due gieffini sembrano vicini e altri in cui il nuotatore si distacca dalla principessa etiope. La discussione tra loro nella Casa del GF Vip nasce da un mancato abbraccio di Manuel e dalle lamentele di Lulù. Le dichiarazioni del nuotatore riportate da Coomingsoon, però rivelano un dettaglio molto più profondo: “Piuttosto che rovinarla, lascio stare, se sono influenzato dai miei pensieri negati come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in un giorno. Tu non mi conosci benissimo. Non lo voglio l’abbraccio, non mi serve in questo momento, anzi ti dico che mi dà fastidio. Perché devo subire un abbraccio che mi infastidisce? Perché se pensi così sei egoista”. Manuel svela, dunque, un dettaglio inedito sulla sua condizione psicologica che lo fa stare male. Sarà motivo di discussione nella prossima puntata?