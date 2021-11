Mika fa una confessione durante una live di X Factor raccontando di un primo amore finito male e che lo ha fatto soffrire moltissimo.

Durante una puntata di X Factor, Mika svela un dettaglio inedito della sua vita sentimentale che lo ha poi spinto a scrivere uno dei suoi successi più grandi. Il conduttore racconta il suo primo amore finito malissimo nel presentare il suo cantante Fellow.

Mika svela i dettagli del suo primo amore

“Non mi scorderò mai quando si è rotto il mio cuore, ero a casa di uno stro…, in mutande. Poi mi sono vestito e sono uscito per strada ed ho vomitato. Avevo 19 anni, non era la mia prima volta ma era la prima volta che il mio cuore si è rotto”. Queste le dichiarazioni riportate da Il Messaggero che Mika rivolge al pubblico presentando il suo cantante Fellow. Dopo aver raccontato questo aneddoto il cantante svela che sia stata proprio quella la chiave che gli ha permesso di arrivare al successo. Poi è la volta dell’entrata del suo allievo e il giudice dichiara: “Tre anni fa a Torino seduto su una panchina anche Fellow ha avuto questa sensazione. Non c’è un momento nella vita in cui ci sia più amore di quando un cuore si rompe in milioni di pezzi”.