Sembra che il matrimonio di Icardi e Wanda sia continuamente messo in discussione, ora la trans Guendalina Rodriguez sostiene di essere stata con il calciatore.

Un’altra bomba è stata appena sganciata sul matrimonio di Wanda Nara e Icardi. Guendalina Rodriguez fa delle dichiarazioni a luci rosse sul calciatore e sostiene di avere anche i video che lo dimostrano. Non contenta la trans ha lasciato circolare delle immagine che testimonierebbero quanto detto.

Le dichiarazioni bollenti di Guendalina Rodriguez su Icardi

“Mauro Icardi mi ha succhiato il p***, ora metto i video, visto che ha avuto problemi con diverse donne a letto, sia Wanda Nara che China Suarez”. Queste le parole di Guendalina Rodriguez su Instagram che sostiene di avere una relazione nascosta con Icardi anche fisica, al contrario di ciò che ha dichiarato China Suarez. Dalle indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, la modella China, con la quale Icardi avrebbe tradito Wanda, sostiene di non aver “consumato” con il calciatore perchè “a lui non si drizzava“.

Ricollegandosi a questo, la trans spesso al centro del gossip sostiene che con lei questi problemi non ci siano, anzi. A supporto di queste ipotesi Guendalina ha fatto circolare delle immagini in rete che ritraggono Icardi sul divano in pose compromettenti e che l’influencer ha poi rimosso. Come andrà a finire questa storia? Intanto Guendalina sostiene di avere i video che provano il rapporto con il calciatore.