Nella Casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli e Alex Belli sono stati protagonisti di un duro scontro, la cantante è furiosa e lo minaccia.

Nonostante abbiano legato molto all’interno della Casa più spiata d’Italia, Katia Ricciarelli e Alex Belli si sono scontrati notevolmente. La cantante è furiosa dopo un gesto dell’attore che l’ha infastidita e ferita nel suo orgoglio. Non sono servite a molto le giustificazioni dell’attore che ha tentato invano di calmare la Ricciarelli.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Lite tra Katia Ricciarelli e Alex Belli: cosa è successo

Nella Casa del GF Vip Katia Ricciarelli era intenta ad ascoltare La bohème in silenzio. Durante la riproduzione dell’opera però Alex Belli è scoppiato in una risata chiassosa e la cantante si è infuriata definendo l’attore “maleducato”. Da quel momento è bastato molto poco ad accendere la miccia per la Ricciarelli, che rivolgendosi a Belli dice: “Sono delusa. Vi siete messi a ridere come matti fino a quando non mi sono incaz**ta. Dovreste essere più educati”. A quel punto, l’attore si è giustificato dicendo che stava ridendo per un aneddoto raccontato da Davide Silvestri ma questo non ha fermato Katia che si è scagliata ancora di più sul gieffino: “Ma perché devi sempre gridare? Ma perché? Gridi! Ci vuole rispetto per la musica”. La cantante dice di voler andare in confessionale e Belli si rivolge a lei dicendo: “Vai vai” a questo punto la Ricciarelli esplode e dichiara: “Se continui così ti do una sberla”. Ecco il video della lite: