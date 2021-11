Dopo il confronto con Delia, i rapporti si sono raffreddati tra Soleil ed Alex Belli le cui dichiarazioni hanno ferito la gieffina ma adesso tutto si è risolto.

Dopo il duro confronto di Soleil con Delia Duran, Alex Belli si è voluto allontanare per qualche giorno dalla gieffina come reazione alle parole della moglie. A mettere pace tra loro sarebbe stato Gianmaria che li ha aiutati a parlare e spiegarsi, ora i due torneranno quelli di prima?

Alex Belli e Soleil di nuovo in armonia

“Lo sai che sto male a vederti così o non te ne frega un cazz*? C’ho un magone, sono tre giorni… cosa ti ho fatto? No adesso me lo dici perchè sinceramente così non riesco nemmeno ad andare a letto. Perché ti sei incespugliata in ‘sta roba?” Queste le parole riportate da Blogtivvu, con cui Alex Belli si rivolge a Soleil Sorge dopo giorni di distanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha però molta voglia di ammorbidirsi e dichiara: “

“Tipo dal giorno dopo (l’incontro con Delia) potevi benissimo chiedermi come stessi. Ti ho detto che stavo poco bene e mi facevi critiche fisiche e personali. Io non ho bisogno di complimenti ma se non sto bene non puoi venirmi a fare l’elenco e criticarmi fisicamente. Dopo la cosa di Delia stavo somatizzando fisicamente. Nonostante io stessi male ti sono stata vicina. Io sto male e tu hai fatto di tutto tranne che starmi accanto.” Gianmaria con il quale Soleil si è confidata in questi giorni lontana da Belli, li ha spinti ad ammettere che si mancassero. Un abbraccio lungo ed è tutto risolto tra Alex e la Sorge che hanno fatto pace.