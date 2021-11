La cantautrice americana per celebrare l’uscita del suo nuovo album “Red” regala una sciarpa rossa alle sue amiche più care.

Non è ancora arrivato Natale ma sono già in arrivo per alcune persone delle bellissime e calde sciarpe rosse in regalo. È l’ingegnosa idea della cantautrice statunitense Taylor Swift, che, per celebrare (e pubblicizzare) l’uscita del suo nuovo album “Red“, decide di regalare una stilosa sciarpa rossa alle sue amiche celebrities più care.

A gioire per il regalo è soprattutto l’amica e artista cubana Camila Cabello, diventata anche lei una famosa cantautrice a livello mondiale. La popstar ha pubblicato una serie di scatti su Instagram mentre indossa fieramente il suo accessorio invernale. In didascalia ringrazia la sua cara amica: “Taylor grazie per la sciarpa rossa!! Ti auguro una buona giornata in rosso, la stagione della comodità è arrivata!”.

Il post è stato pubblicato solo un giorno fa, ma ha già superato i 2 milioni di likes. Che dire, Taylor Swift ha fatto centro. Ricordiamo che tra le due cantanti esiste un’amicizia speciale da alcuni anni. Ecco cosa aveva raccontato Camila a Cosmopolitan nel 2018 (le dichiarazioni sono rilevate da Bluewin): “Ci siamo incontrate quattro anni fa ai VMA di MTV. Mi sono avvicinata a lei e Lorde per dire loro quanto le ammirassi e siamo amiche da allora. Taylor è una delle persone che mi hanno ispirata a cominciare a scrivere canzoni. Le voglio davvero bene. È un’amica fantastica, molto presente“.

Qui potete vedere il post di Camila su Instagram