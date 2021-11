Il motociclista ha accusato alcuni dolori molto forti ed è stato necessario l’intervento del medico.

Momenti di panico ieri sera nella diretta di Ballando con le Stelle. Poco dopo l’inizio della puntata, è stato comunicato alla conduttrice Milly Carlucci che il concorrente Andrea Iannone doveva rimandare momentaneamente la sua prima esibizione a causa di un malore.

In studio tutti appaiono visibilmente preoccupati, la conduttrice in particolar modo. Le informazioni raccolte poi da Paolo Belli hanno agitato ancora di più lo stato d’ansia di tutti: “Per precauzione il medico pensa sia giusto che si trattenga qui ancora qualche minuto. Se si calma tornerà, altrimenti è meglio che venga trasferito in ospedale, anche se lui dice che vorrebbe ballare“, rileva Blogtivvu.

Qualche istante dopo, Andrea Iannone, che si trovava in infermeria, trova le forze per tranquillizzare la conduttrice e il pubblico: “Sto bene, ma non benissimo. Abbiamo deciso col dottore che proverò a ballare. Probabilmente tutti gli anti dolorifici che ho preso per la spalla mi hanno causato qualche problema gastrico. Voglio ballare, perché siamo qui per ballare. Dopo, forse, andrò al pronto soccorso per fare gli esami approfonditi“.

Fortunatamente a fine puntata Andrea Iannone si è ripreso e ha potuto esibirsi con la ballerina Lucrezia Lando, confermando a fine gara che gli antidolorifici assunti per i dolori al braccio gli avevano causato qualche effetto collaterale allo stomaco.