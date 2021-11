Tale e Quale Show si è concluso e gli ex gieffini parlano dell’esperienza da Mara Venier: piovono complimenti per Pierpaolo Pretelli

Venerdì è andata in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show: a trionfare i Gemelli di Guidonia, mentre Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, pur non rientrando nel podio, sono riusciti comunque ad ottenere il posto per gareggiare nel torneo dei Campioni.

Ospiti a Domenica In, gli ex gieffini si aperti un po’ con Mara Venier in merito a questa ultima esperienza, dalle soddisfazioni a tutte le emozioni vissute nel corso delle puntata. E’ proprio Stefania a riservare parole positive al programma, riportate da Blogtivu: “È stata una scuola, perché sai imitare e cantare e calarsi nel personaggio. Poi con Carlo che è un coach eccezionale. Sono legata indubbiamente a Mina anche se è più difficile. Ma io ci sono cresciuta e paradossalmente per me è stato anche più facile. Poi sono legata anche Fiorella Mannoia perché mi sono proprio emozionata nel farla”.

La donna, inoltre, non manca di riservare parole squisitamente positive nei confronti di Pierpaolo Pretelli, suo compagno di avventura dai tempi del GF: “Personalmente penso che sia un ragazzo meraviglioso. Un ragazzo di altri tempi perché ha un’educazione pazzesca, è galante. Per quanto riguarda il lato artistico, io subito già delle prime interviste avevo puntato su Pierpaolo. Perché ha delle doti imitative innate poi è simpatico, ironico. Abbiamo vissuto quasi sei mesi e quindi si vedeva, io ogni tanto chiedevo le imitazioni”.

E’ bellissimo vedere due persone che sono state sempre in competizione volersi così bene, non pensate anche voi?