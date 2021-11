La principessa scoppia a piangere nel sapere che Manuel Bortuzzo, da qualche giorno, non è al massimo delle forze. Ecco le sue parole:

Nella Casa del Grande Fratello Vip non è sempre tutto rose e fiori: Lulù Selassiè (e non solo) lo sta scoprendo solo di recente e lo sta pagando a sue spese.

La ragazza, infatti, non sta vivendo affatto bene il malessere della sua fiamma, l’atleta Manuel Bortuzzo: il ragazzo, infatti, è parecchio giù di morale e sente profondamente la mancanza della sua mamma, da cui, si sospetta, riceverà una rassicurante lettera nel corso della prossima puntata del reality.

Nel vedere il ragazzo così a terra, Lulù si è abbandonata ad un pianto disperato nelle braccia della sua amica e compagna di avventura Manila Nazzaro. Blogtivu ha riportato quanto si sono dette: “Sto male al pensiero che non riesce a viversi questa esperienza perché non sta bene” ha ammesso la principessa “Mi fa stare male che ci siano dei giorni in cui li non riesce a vivere qui dentro perché è stanco. Mi ha detto: ‘Menomale che mi hai capito te’”.

Il vederla in quella condizione ha molto smosso l’ex Miss Italia, la quale l’ha accolta in un caloroso abbraccio dicendo: “Beato chi ti terrà accanto tutta la vita Lulù. Bella come il sole sei”. Ecco qui il video di questo toccante momento: