Durante un gioco tra gli allievi del talent show, la ballerina sottolinea ancora una volta l’amore per il fidanzato: ecco cosa è accaduto.

La storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele! I due giovani talenti non amano affatto i gossip ed è per questo motivo che cercano di vivere la storia d’amore lontano da occhi indiscreti, cercando di arrivare al pubblico esclusivamente per il loro talento.

Nel corso della puntata di oggi di Amici è successo qualcosa che ha dato l’ennesima piccola conferma che la loro storia è ancora viva e forte: il tutto è avvenuto nel corso di un gioco sui generis, aperto proprio dalla padrona di casa Maria De Filippi, ovvero il gioco della verità.

I ragazzi sono stati invitati a scrivere su dei bigliettini alcune frasi vere, di qualsiasi natura, che sarebbero poi state lette in studio in forma anonima. Su uno di questi pezzi di carta, però, c’era scritto una frase che ha destato non poco imbarazzo trai presenti: “A Mattia piace Giulia Stabile“.

La stessa ballerina è stata chiamata a leggere il biglietto che la riguardava la quale, rivolgendosi al ballerino di latino, ha affermato con convinzione: “Io sono occupata ed innamorata“, facendo un palese riferimento al suo fidanzato Sangiovanni. Col pubblico in delirio, l’allievo ha provato a giustificarsi dicendo che gli piacesse Giulia in quanto professionista e non a livello sentimentale, ma le sue parole non hanno molto convinto in studio. Ecco qui il video di quel momento:

Che ne pensate? Sangiovanni risponderà a quanto accaduto?