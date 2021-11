Dopo esser ricomparso sui social, il calciatore pubblica un tenero scatto con sua moglie e i loro figli: sarà tornato del tutto il sereno?

La situazione Icardi–Nara pare non aver mai trovato, fino ad ora, un punto definitivo: in un primo momento, pareva che l’influencer avesse perdonato il marito dopo il tradimento ai suoi danni con China Suarez, tuttavia, la questione si pensava potesse essersi ribaltata dopo la scoperta di alcuni video compromettenti del calciatore, nuovamente in compagnia della ragazza.

Icardi, inoltre, dopo alcuni strani movimenti social, era scomparso del tutto da Instagram, per poi farsi vivo nuovamente non troppe ore fa, postando un nuovo scatto proprio con la moglie (ve ne parliamo qui): pare, dunque che le acque si siano nuovamente calmate.

E non è stata l’unica mossa da parte del calciatore che ha fatto intendere il ritrovamento della serenità: poche ore fa, infatti, Icardi ha pubblicato un dolcissimo scatto non solo in compagnia della sua amata moglie, ma anche dei loro figli. Dunque la famiglia pare essersi riunita in quel di Milano e, per questo, ci auguriamo che la pace trai coniugi si stata suggellata in via definitiva. Vi mostriamo qui la foto:

Vi piace questa bellissima famiglia?