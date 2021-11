Da conduttrice a mamma affettuosa, Maria De Filippi porta al parco il suo nuovo bassotto, che si aggiunge alla famiglia: ecco lo scatto.

Non è una novità che la Queen di Mediaset, l’iconica Maria De Filippi, oltre che essere una gran lavoratrice, sia anche una mamma amorevole, non solo con suo figlio Gabriele, ma anche con i suoi cuciolotti!

Spesso e volentieri, infatti, è capitato di pizzicare la conduttrice in compagnia dei suoi amati bassotti, Ugo e Filippa: come Valentino coi suoi carlini, la donna porta davvero ovunque i suoi “figli pelosi”, da una passeggiata al parco ad una gita in barca. Nonostante un estremo riserbo sulla sua vita, Maria non ha mai nascosto l’amore per gli animali.

E’ dal settimanale Chi che, alla famiglia della conduttrice, si è aggiunta una new entry: parliamo di un bassotto a pelo lungo, il piccolo Giovanni! Le fotocamere del giornale, infatti, hanno immortalato Maria in un tenerissimo scatto col suo nuovo cucciolotto durante una passeggiata nel verde: la donna, seduta sull’erba, tiene in braccio Giovanni e se lo coccola un po’. Ecco qui lo scatto:

Siamo certi che Maria, ma anche i suoi fratellini Ugo e Filippa, riserveranno tantissimo amore al nuovo arrivato, che riconoscerà presto la fortuna di avere la Signora di Mediaset come nuova padroncina!

