Pare che Nicola Pisu abbia pronunciato una bestemmia all’interno della Casa: la scamperà potrebbe fare i conti con una squalifica?

Al Grande Fratello Vip non si trova mai pace, in quanto non scarseggiano mai particolari situazioni e dinamiche. Adesso, pare che ci sia un nuovo concorrente che, dopo Alex Belli, potrebbe finire al centro di un enorme polverone mediatico: parliamo del giovane Nicola Pisu.

Questo potrebbe accadere in quanto pare che abbia pronunciato una bestemmia, per l’esattezza, la stessa che, qualche anno fa, costò proprio una squalifica ad un concorrente (che non la prese affatto bene al tempo): parliamo dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Vi mostriamo qui il video “incriminato”:

mi sono sentita profondamente offesa per questa bestemmia di nicola pisu alla sua santità la madonna merita la squalifica @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/3wOBnozDYO — ᴠɪʟʟᴀɴᴇʟʟᴇ (@margotsbullock) November 7, 2021

Ci si chiede se, dopo il recente discorso del conduttore Alfonso Signorini in diretta, quest’ultimo evento potrà comportare delle ferree conseguenze, proprio come accadde qualche tempo fa o se potrebbe scamparla. Certo è che lo stesso Signorini chiarì che le bestemmie sarebbero state comunque punite, dunque, rigor di logica, il trattamento non dovrebbe cambiare rispetto agli scorsi anni.

Voi cosa ne pensate? Quale sarà la sorte del figlio di Patrizia Mirigliani?